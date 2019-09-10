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Робот Skybot F-850 (робот Федор)

Робот "Федор": репортаж о возвращении домой - фото, видео

КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
В России
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"Жду указаний по дальнейшим проверкам по итогам полета", — отметил он.

КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Робот "Федор" опубликовал видео, как его достают из спускаемого аппарата после возвращения с МКС.

Соответствующие кадры он выложил в Twitter и подписал: "Я вернулся в город Королев вместе со спускаемым аппаратом".

На записи видно, как специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергии" с помощью крана аккуратно вынимают робота из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-14".

Позже "Федор" сообщил, что его уложили в ящик.

"Теперь я в кофре. Жду указаний по дальнейшим проверкам по итогам полета", — отметил он.

Антропоморфный робот "Федор" разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника".

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"Союз МС-14" с роботом на борту запустили на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. 6 сентября "Союз" покинул станцию и на следующий день приземлился в Казахстане.

Эксперимент с роботом на МКС проводился космонавтами Алексеем Овчининым и Александром Скворцовым 30 и 31 августа, а также 1 сентября. Планируется, что в будущем "Федор" полетит на новом космическом корабле "Орел", а также совершит выход в открытый космос.

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