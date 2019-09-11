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Бармен разливает напитки

В России стали пить гораздо меньше, число алкоголиков тоже идет на убыль

© Sputnik / Евгений Одиноков
В России
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Соответствующую статистику обнародовал Минздрав РФ в связи с отмечаемым в среду Днем трезвости.

КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. Принимаемые меры по снижению потребления алкоголя в России дают реальный эффект, сообщил в своем Telegram-канале замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

Всероссийский день трезвости отмечается в среду.

"Сегодня потребление алкоголя в нашей стране составляет около 9,7 литра на человека. Это все еще немало, но это не 18 литров, как было раньше", - говорится в сообщении.

Витрина с алкогольной продукцией в супермаркете
© RIA Novosti / Vitaly Ankov
Потребление алкоголя в РФ: снижение есть, процесс следует продолжить

Положительный процесс сказывается и на динамике заболеваний, в наибольшей степени ассоциированных с избыточным потреблением алкоголя".

Количество людей с диагнозом "алкоголизм" снизилось с 2 миллионов 80 тысяч до 1 миллиона 300 тысяч за последние 10 лет реализации антиалкогольной стратегии.

Смертность от отравления алкоголем снизилась с 16,9 до 7,5 человек на 100 тысяч населения, заболеваемость алкогольными психозами снизилась с 80,35 до 32 случаев на 100 населения.

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