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Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян.

Маргариту Симоньян заблокировали в Facebook

© Sputnik /
В России
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Официальная причина соцсети - "нарушение стандартов сообщества".

КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Главного редактора МИА "Россия сегодня" Маргариту Симоньян заблокировали в соцсети Facebook.

Симоньян о блокировке в Facebook: это геополитическое противостояние>>>

"Маргариту Симоньян "забанили" в Facebook на три дня за "нарушение стандартов сообщества". Написали в Facebook запрос. А вы говорите, цензура", - говорится в официальном аккаунте RT в Telegram.

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Теги:
блокировка, Facebook, Маргарита Симоньян


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