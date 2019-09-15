Атомная подлодка спецназначения: когда ее получит российский флот

КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Атомная подлодка спецназначения "Белгород" выйдет в море на испытания в июне 2020 года, в сентябре будет сдана флоту, сообщил журналистам гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко.
"Испытания корабля уже начались, сейчас идут достройка и швартовные испытания подлодки. Также разработан утвержденный министерством обороны график работ, эти работы идут в строгом соответствии с графиком по всем этапам", - сказал он.
Глава "Севмаша" уточнил, что "выход "Белгорода" в море запланирован на 15 июня 2020 года.
"Подписание приемного акта состоится в сентябре того же года в соответствии с контрактом", - добавил он.
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