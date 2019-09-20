Наши удивляют - какой сюрприз подготовили молдаване для жителей Воронежа

КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik, Андрей Петрик. Тула, Брянск, Липецк и даже Владивосток - список городов, областей и регионов России, куда переезжают на постоянное место жительство выходцы из нашей солнечной республики, - действительно велик. Граждан Молдовы подталкивает к такому шагу совсем не нелюбовь к родному краю (его они будут воспевать всегда), а простое человеческое желание лучших условий дальнейшей жизни для себя и своих детей.
Огромную помощь нашим согражданам в начальном этапе переезда на новую родину оказывает российская Федеральная программа по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Поезда и автобусы увозят наших сограждан к новой, неизведанной жизни, но там их встречают, помогают оформить документы в представительстве ФМС.
Воронежская область России привлекает все больше жителей Молдовы. Многие наши сограждане переезжают в этот регион России навсегда, так как видят в нем перспективу к развитию своей семьи, стабильный заработок, возможность находиться в родной социо-культурной, лингвистической среде.
Но и молдаване не остаются в долгу и стремятся удивить жителей Воронежа ко дню города подготовленной, колоритной культурной программой.
В субботу, 21 сентября, когда воронежцы будут праздновать День города, там пройдут "Дни Молдовы". А подготовила их проведение Молдавская община Воронежской области России. Главная цель этого самобытного торжества, по словам организаторов, - укрепление молдавско-российских отношений.
Воронежцы смогут познакомиться с широтой души, теплотой и гостеприимством молдаван, услышать зажигательные мотивы национальной музыки, от которых ноги сами пускаются в пляс, приобрести изделия народных мастеров, продегустировать традиционные блюда.
Мероприятие организовано Молдавской общиной при поддержке Посольства Республики Молдова в РФ, администрации городского округа город Воронеж и правительства Воронежской области.
В эфире радиостудии Sputnik Молдова председатель молдавской общины Воронежской области Каролина Ветрова рассказала, что в Воронежской области России проживает порядка 10 тысяч выходцев из Молдовы. Конечно, есть самые активные, которые с радостью популяризируют молдавскую культуру.
"С февраля мы занимаемся изучением молдавских танцев. На фестивале "Мэрцишор" у нас бились несколько коллективов с четырьмя молдавскими танцами. Сейчас пройдет филармонический концерт, полностью связанный с Молдовой, который будет подготовлен губернаторским оркестром", - добавила Ветрова.
По неофициальным данным, в России проживает более полумиллиона выходцев из Молдовы, почти 200 тысяч из которых выехали на ПМЖ.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK