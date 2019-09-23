В России ожидаются массовые увольнения госслужащих

В 2020 году в России начнется реализация реформы, которая предполагает сокращение численности госслужащих.

КИШИНЕВ, 23 сен — Sputnik. С 2020 года в России начнутся массовые сокращения в сфере госуправления. Об этом рассказала первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.

Сокращение числа госслужащих пройдет в рамках реформы, которая предполагает повышение зарплат оставшихся работников.

"Экономия — не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих. Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь", — сказала Нестеренко в интервью РИА Новости.

По замыслу Минфина России, сокращения в госаппарате будут проходить в два этапа. Так, сначала численность центральных аппаратов федеральных органов в 2020-м уменьшат на 10%, территориальных органов — на 5%. При этом к 2021-му показатель достигнет 15%.

В рамках второго этапа пройдет структурное совершенствование госаппарата. В частности, территориальные органы министерств и ведомств будут преобразованы в филиалы без статуса юридического лица и без подразделений.

Нестеренко уточнила, что реформа позволит упразднить подразделения, которые занимаются организационным, информационным, документационным, финансово-экономическим, административно-хозяйственным обеспечением деятельности.

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