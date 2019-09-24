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Дмитрий Киселев

Киселев о том, почему Sputnik лидирует в ряде стран СНГ и в Молдове

© Sputnik / Владимир Трефилов
В России
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Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на форуме Союза журналистов "Вся Россия", который проходит в Сочи, рассказал о том, как работают агентства Sputnik на постсоветском пространстве.

КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Зарубежным трендом Международного информационного агентства "Россия Сегодня" является Sputnik, который представляет альтернативную информацию, ежедневно рассказывает о том, что происходит в мире и в России. Об этом заявил, выступая на форуме журналистов России в Сочи, генеральный директор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев. 

"Sputnik - это зарубежный бренд нашего агентства. Мы первые в Абхазии, Киргизии, Молдове, в топах в Азербайджане, Армении, Белоруссии. Sputnik - это профессиональная редакция, собранная из местных журналистов", - подчеркнул Киселев.

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Отвечая на вопрос об информационной войне, которая идет в мире, гендиректор агентства отметил, что не ожидает "пактов о ненападении", а подобное отношение к России выгодно другим странам, в том числе и экономически. При этом нападкам за рубежом подвергаются российские журналисты.

Нас обвиняют в том, что мы пропагандисты. Начинают травить наших журналистов и говорят: "RT, Sputnik это не журналисты, это пропагандисты. Нужно выкинуть их из профессии"… Ожесточение вокруг российских журналистов и российской журналистики возникло после того, когда мы стали выигрывать. Еще 15 лет назад все говорили - мы проигрываем информационную войну. А сейчас мы ее не проигрываем. У нас абсолютное чувство морального превосходства и профессионального превосходства", - заявил Киселев.

Он уточнил, что быть журналистом - это огромная ответственность.

"Наша профессия - самая счастливая на земле, потому что мы первые узнаем то, что происходит в мире. Это огромная возможность и огромная ответственность" - подчеркнул руководитель МИА "Россия Сегодня".

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Теги:
цитаты, Дмитрий Киселев, Молдова, Sputnik


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