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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

Матвиенко в третий раз стала председателем Совета Федерации России

© Sputnik / Владимир Федоренко
В России
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Кандидатура Валентины Матвиенко на пост спикера Совфеда была выдвинута всеми вице-спикерами и председателями комитетов палаты: альтернативы предложено не было.

КИШИНЕВ, 25 сен - Sputnik. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко переизбрана на пост спикера Совета Федерации в третий раз.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Sputnik / Владимир Федоренко
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За это решение на заседании в среду проголосовали сенаторы, сообщает РИА Новости.

Альтернативных кандидатур предложено не было.

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Регламент Совфеда требует переизбрания председателя верхней палаты в случае проведения выборов губернатора в его регионе. Поэтому после избрания Александра Беглова губернатором Петербурга Матвиенко пришлось пройти вновь через процедуру делегирования в Совет Федерации.

Кандидатура Матвиенко на пост спикера Совфеда была выдвинута всеми вице-спикерами и председателями комитетов палаты.

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Valentina Matvienko
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Теги:
Совфед РФ, Валентина Матвиенко


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