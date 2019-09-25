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Вышинский: машина по борьбе со СМИ на Украине продолжает работать

© Sputnik / Кирилл Каллиников
В России
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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (110)
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Глава портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выступил с докладом на пленарном заседании Совета Федерации: он заявил, что оказывать давление на СМИ на Украине продолжают даже после ухода Петра Порошенко с поста президента.

КИШИНЕВ, 25 сен - Sputnik. Доклад главы портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в Совете Федерации назывался "Положение со свободой слова на Украине и борьба за права журналистов: личный опыт".

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"На Украине есть все элементы системы или механизма давления на журналистов, СМИ и свободу слова, которые присутствовали все пять лет во время правления Порошенко", - рассказал Вышинский, которого цитирует РИА Новости.

При Порошенко журналистов буквально выживали из страны.

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"Выходя из СИЗО, я думал, что все это уйдёт с Порошенко, все это должно остаться в прошлом. Но машина, которая направлена на борьбу со средствами массовой информации и с журналистами, продолжает работать", - сообщил журналист.

Главный метод борьбы за то, чтобы истории с необоснованным задержанием представителей СМИ не повторялись, по мнению Вышинского, - привлечение внимания.

"Об этом нельзя молчать, об этом нужно говорить. Тогда удастся добиться, чтобы машина по давлению на журналистов будет как минимум сломлена, как максимум - демонтирована", - считает он.

 

Вышинский также отметил, что по-прежнему высока вероятность, что он будет признан виновным и осужден по статье 111 за госизмену на срок от 12 до 15 лет.

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"Преследование за убийство по украинскому уголовному кодексу начинается с 10 лет. А журналисты - от 12 до 15", - сказал он.

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Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа он был освобожден из-под стражи. Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Седьмого сентября он вернулся в Россию.

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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (110)

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Теги:
СМИ, Петр Порошенко


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