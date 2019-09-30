Баллистический "Тополь-М" взлетает с космодрома Плесецк - видео

В ролике, который опубликовало российское военное ведомство, с нескольких ракурсов показан момент выхода ракеты из шахты.

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Министерство обороны опубликовало в твиттере видеозапись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк.

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В ролике продолжительностью чуть более минуты с нескольких ракурсов показан момент выхода ракеты из шахты.

Как уточнили в ведомстве, эквивалент боевого блока прибыл в заданную точку на Камчатке.

Запуск провели для того, чтобы подтвердить летно-технические характеристики комплекса.

"Тополь-М" — ракетный комплекс стратегического назначения, разработанный в конце 1980-х — начале 1990-х годов.

В шахтном варианте базирования принят на вооружение в 2000 году.

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