Москва прощается с Марком Захаровым: поклонники несут цветы

Церемония прощания с Марком Захаровым намечена в театре "Ленком" в Москве: там собралось огромное количество людей, которые пришли проститься с выдающимся режиссером.

КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Почитатели таланта и поклонники собрались в Москве у "Ленкома" на церемонию прощания с Марком Захаровым.

Художественный руководитель "Ленкома", режиссер, народный артист СССР Марк Захаров ушел из жизни в субботу в возрасте 85 лет. Церемония прощания проходит во вторник в театре "Ленком" с 10 утра.

О смерти Захарова сообщил директор театра "Ленком" Марк Варшавер>>>

Кругом возле театра - цветы у афиши его спектаклей, портрет Захарова встречает всех артистов и сотрудников театра "Ленком" в фойе служебного входа.

Гроб с телом расположен на основной сцене театра, сцена практически вся уставлена венками от друзей, коллег, организаций. Звучит тихая музыка из кинофильмов Захарова.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код РИА Новости / Youtube / Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД России Ушел из жизни легендарный режиссер Марк Захаров

СМИ сообщили о его госпитализации в конце августа.

Захаров более 40 лет работал в тетре "Ленком" (до 90-х годов театр имени Ленинского комсомола), 35 лет он был его руководителем. Спектакли "В списках не значился", "Парень из нашего города", "Юнона и Авось", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Ва-банк", "Женитьба", "Вишневый сад" стали классикой советской, а затем и российской театральной сцены.

Захаров снимал и художественные фильмы. "Двенадцать стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви", "Убить дракона" и др. вошли в золотой фонд российского кинематографа.

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