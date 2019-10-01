Москва прощается с Марком Захаровым: поклонники несут цветы

КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Почитатели таланта и поклонники собрались в Москве у "Ленкома" на церемонию прощания с Марком Захаровым.
Художественный руководитель "Ленкома", режиссер, народный артист СССР Марк Захаров ушел из жизни в субботу в возрасте 85 лет. Церемония прощания проходит во вторник в театре "Ленком" с 10 утра.
О смерти Захарова сообщил директор театра "Ленком" Марк Варшавер>>>
Кругом возле театра - цветы у афиши его спектаклей, портрет Захарова встречает всех артистов и сотрудников театра "Ленком" в фойе служебного входа.
Гроб с телом расположен на основной сцене театра, сцена практически вся уставлена венками от друзей, коллег, организаций. Звучит тихая музыка из кинофильмов Захарова.
СМИ сообщили о его госпитализации в конце августа.
Захаров более 40 лет работал в тетре "Ленком" (до 90-х годов театр имени Ленинского комсомола), 35 лет он был его руководителем. Спектакли "В списках не значился", "Парень из нашего города", "Юнона и Авось", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Ва-банк", "Женитьба", "Вишневый сад" стали классикой советской, а затем и российской театральной сцены.
Захаров снимал и художественные фильмы. "Двенадцать стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви", "Убить дракона" и др. вошли в золотой фонд российского кинематографа.
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