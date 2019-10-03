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После трагедии в Шереметьево командиру SuperJet предъявлено обвинение

© Photo : Следственный комитет РФ
В России
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Тема:
Катастрофа самолета "Сухой Суперджет 100" в Шереметьево (21)
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По версии следствия, командир воздушного судна Sukhoi SuperJet-100 после возвращения в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку" на взлетно-посадочную полосу.

КИШИНЕВ, 2 окт - Sputnik. Командиру сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi SuperJet-100 предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности полетов, сообщается на сайте СК РФ.

"Предъявлено обвинение командиру воздушного судна RRJ-95B Денису Евдокимову. Ему инкриминируется нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц", - говорится в релизе.

Трагедия произошла 5 мая: самолет вылетел в Мурманск, но вскоре повернул обратно и через 28 минут жестко приземлился в аэропорту вылета.

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При посадке у самолета Sukhoi Superjet 100 подломились стойки и загорелись двигатели. По последним данным СК, погиб 41 человек. Среди них - бортпроводник, до последнего спасавшего пассажиров.

По версии следствия, командир воздушного судна после возвращения в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку" на взлетно-посадочную полосу. В СК РФ отмечают, что дальнейшие действия Евдокимова, "совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета".

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Тема:
Катастрофа самолета "Сухой Суперджет 100" в Шереметьево (21)

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Теги:
авиа, ЧП


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