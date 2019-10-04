В ФСБ рассказали о предотвращенных терактах в четырех городах России

За восемь месяцев текущего года Федеральной службе безопасности удалось предотвратить пять терактов в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже.

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. Спецслужбы и правоохранительные органы в текущем году предотвратили четыре теракта в крупных городах центральной части России, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"За восемь месяцев текущего года предотвращено пять преступлений террористической направленности, в том числе четыре террористических акта, планировавшихся в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже", - заявил он.

По его словам, за этот же период в Центральном федеральном округе России были задержаны 152 человека, которые оказались причастны к террористической деятельности.

Напомним, недавно ФСБ предотвратила теракт в Татарстане, где члены террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) готовили взрыв на одном из объектов инфраструктуры.

Также в конце сентября в Дагестане сотрудники правоохранительных органов задержали боевика ИГИЛ при попытке забрать самодельную бомбу из тайника.

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