У молдавских гастарбайтеров в России появятся конкуренты

Минтруд России готовится выдать разрешения на работу почти 105 тысячи иностранцам, приезжающим в эту страну по визе.

КИШИНЕВ, 16 окт - Sputnik. На проживание и работу в России иностранцам требуется разрешение властей. В 2003 году были введены квоты на эти разрешения для граждан визовых стран, а в 2007 году – и безвизовых. При этом мигранты из безвизовых стран (среди них Молдова, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан) составляют около 80% иностранных работников в России.

"Утвердить на 2020 год квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Россию на основании визы: 104993 приглашения на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности; 104993 разрешения на работу", - говорится в проекте документа, который цитирует РИА Новости. © AFP 2019 / Marie-Laure MESSANA Молдавским гастарбайтерам на заметку: на Сицилии продают дома за один евро

В частности, в 2020 году потребность в рабочих, занятых на горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах составляет 29,9 тысячи, в квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий - 19,6 тысячи, в рабочих металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности - 11,5 тысячи.

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Также в Россию смогут пригласить 2,7 тысячи водителей и машинистов подвижного оборудования, 6,8 тысячи операторов, аппаратчиков, машинистов и слесарей-сборщиков стационарного оборудования, и 1,3 тысячи продавцов, натурщиков и демонстраторов одежды.

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