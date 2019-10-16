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Ольга Кормухина выступает на концерте Виктор Цой, 50 лет

Кормухина и Гагарина не поделили "Кукушку" - видео

© Sputnik / Владимир Астапкович
В России
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Певица Ольга Кормухина хочет доказать факт нарушения авторских прав на аранжировку кавер-версии песни "Кукушка" Виктора Цоя.

КИШИНЕВ, 16 окт - Sputnik. Российская Тина Тёрнер - Ольга Кормухина утверждает, что ее аранжировкой кавер-версии песни "Кукушка" Виктора Цоя пользуется  победительница "Фабрики звезд-2" Полина Гагарина. Это стало поводом для иска о нарушении авторских прав. 

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© Sputnik / Владимир Астапкович
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Как заявила Кормухина  российским СМИ, в версии Гагариной присутствует вся вокальная фактура, а также инструментальный фрагмент, который придумал музыкант Алексей Белов.

Кормухина напомнила журналистам, что еще в 2011 году она исполнила кавер-версию "Кукушки" на концерте, посвященном 50-летию Цоя. 

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Ее аранжировка была создана вместе с Беловым. При соблюдении всех требований авторства музыканты оформили также лицензионный договор со звукозаписывающей компанией Lavina Records.

"Кукушка" в исполнении Гагариной впервые прозвучала в 2015 году в качестве саундтрека фильма "Битва за Севастополь". По словам Кормухиной, автором аранжировки значился Константин Меладзе.

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Иск о защите авторских прав певица планировала подать четыре года назад, но тогда авторские права на аранжировки не распространялись. Позже ситуация изменилась, версия Кормухиной, по ее словам, была признана самостоятельным произведением. В апреле 2019 года Верховный суд разъяснил, как следует разрешать подобные споры авторского права.

Кормухина уточнила, что  ее иск — не финансовый, она просто ждет извинений. Сейчас разбирательство находится на стадии предварительных слушаний.

Вот как звучит версия "Кукушки" в исполнении Кормухиной.

А так  - в исполнении Гагариной.

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Теги:
кавер-версия, Полина Гагарина, Ольга Кормухина, суд


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