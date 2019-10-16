06:38 18 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.35
  • USD17.41
  • RUB0.27
  • RON4.07
  • UAH0.70
Поиск

В этом году в России было предотвращено 39 терактов

photo: FSB RC
В России
Получить короткую ссылку
70 0 0

В России в 2019 году удалось не допустить 39 терактов, 32 террориста были ликвидированы, пресечена деятельность 49 их ячеек.

КИШИНЕВ, 16 окт - Sputnik. Представители 79 стран приехали в Сочи для участия в восемнадцатом совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров Федеральной службы безопасности России, сообщил директор ФСБ Александр Бортников на открытии форума.

"В этом году на стадии подготовки предотвращено 39 терактов, нейтрализованы 32 боевика, 679 задержаны, 22 - отказались от террористической деятельности", - сказал Бортников, которого цитирует РИА Новости. 

Под термином "нейтрализация" применительно к террористам силовые ведомства подразумевают их ликвидацию.

Сотрудник правоохранительных органов производит арест
© Sputnik / Игорь Зарембо
Путин поставил важную задачу ФСБ: активно бороться с коррупцией

При этом, по словам Бортникова, "ликвидировано 49 террористических ячеек, планировавших атаки в различных регионах России".

Федеральная служба безопасности России призвала мировые спецслужбы усилить защиту военных технологий от террористов.

"К современным террористическим вызовам нужно адаптировать и механизмы контроля за оборотом оружия, опасных материалов и спецтехники, а также защиты военных технологий", - сказал Бортников.

"Указанная продукция не должна находиться в свободном обращении, предоставляя террористам возможности для укрепления своей материально-технической базы", - добавил Бортников.

Террористы используют не только жен боевиков, но и детей - глава ФСБ>>>

По его словам, присутствие в зале заседаний "123 представительных делегаций от компетентных ведомств из 79 государств, а также 4 международных организаций свидетельствует о стремлении стран повышать уровень взаимного доверия, совершенствовать механизмы координации на антитеррористическом направлении".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Сколько терактов предотвратила ФСБ в 2018 году
В ФСБ заявили об имеющихся доказательствах провокации Киева в Черном море


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Привокзальная площадь в Кишиневе. Молдавская ССР.
Редкие фотографии Кишинева, или Город, которого нет
США перебрасывают ударные вертолеты в Европу
США перебрасывают ударные вертолеты в Европу
Календарь 2020
Календарь рабочих и выходных дней в Молдове в 2020 году

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться