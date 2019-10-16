В этом году в России было предотвращено 39 терактов

В России в 2019 году удалось не допустить 39 терактов, 32 террориста были ликвидированы, пресечена деятельность 49 их ячеек.

КИШИНЕВ, 16 окт - Sputnik. Представители 79 стран приехали в Сочи для участия в восемнадцатом совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров Федеральной службы безопасности России, сообщил директор ФСБ Александр Бортников на открытии форума.

"В этом году на стадии подготовки предотвращено 39 терактов, нейтрализованы 32 боевика, 679 задержаны, 22 - отказались от террористической деятельности", - сказал Бортников, которого цитирует РИА Новости.

Под термином "нейтрализация" применительно к террористам силовые ведомства подразумевают их ликвидацию.

При этом, по словам Бортникова, "ликвидировано 49 террористических ячеек, планировавших атаки в различных регионах России".

Федеральная служба безопасности России призвала мировые спецслужбы усилить защиту военных технологий от террористов.

"К современным террористическим вызовам нужно адаптировать и механизмы контроля за оборотом оружия, опасных материалов и спецтехники, а также защиты военных технологий", - сказал Бортников.

"Указанная продукция не должна находиться в свободном обращении, предоставляя террористам возможности для укрепления своей материально-технической базы", - добавил Бортников.

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По его словам, присутствие в зале заседаний "123 представительных делегаций от компетентных ведомств из 79 государств, а также 4 международных организаций свидетельствует о стремлении стран повышать уровень взаимного доверия, совершенствовать механизмы координации на антитеррористическом направлении".

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