Перед обсуждением принятого к рассмотрению законопроекта о развитии отрасли генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев представил депутатам фильм "Хватит травить народ".

КИШИНЕВ, 16 окт - Sputnik. Группа депутатов от всех фракций внесла в Госдуму новый законопроект о виноградарстве и виноделии в Российской Федерации, следует из электронной базы данных ГД.

Среди авторов нового проекта - вице-спикер Госдумы от "Единой России" Сергей Неверов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, депутат от ЕР Геннадий Онищенко, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков ("Справедливая Россия"), глава комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ).

"Законопроект направлен на установление правовых, организационных, технологических и экономических основ в области виноградарства и виноделия, определение форм, условий и порядка осуществления государственной поддержки в данной области, установление полномочий, в том числе контрольных, органов государственной власти и местного самоуправления, а также правового положения лиц, осуществляющих деятельность в области виноградарства и виноделия", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Согласно проекту, основная цель - повышение качества продукции виноделия, производство и оборот которой осуществляется в РФ, повышение ее конкурентоспособности, увеличение количества российских субъектов виноградарства и виноделия.

Законопроект также предусматривает создание Центральной дегустационной комиссии и специализированных дегустационных комиссий виноградо- винодельческих зон. Планируется, что они будут проводить органолептическую оценку вина, произведенного на территории соответствующей виноградо- винодельческой зоны виноградарскими хозяйствами и винодельческими хозяйствами, включая органолептическую оценку вина с защищенным географическим указанием и вина с защищенным наименованием места происхождения.

Правительство России поддержало проект закона с учетом доработки замечаний ко второму чтению. В то же время кабмин отметил, что в законопроекте необходимо предусмотреть распространение государственной и муниципальной поддержки в области виноделия только на винодельческие предприятия, производящие винодельческую продукцию из винограда, выращенного на территории Российской Федерации.

В Госдуме также был показан фильм об истории российского виноделия.

© Sputnik / Илья Питалев Совещание в Госдуме о развитии отрасли отечественного виноделия

"Российская история - это не только история великих побед, но и цепь упущенных возможностей. Сейчас время переосмыслить опыт и сделать то, что некогда сорвалось. Великая задача - перестать пить бормотуху или то, что в Крыму презрительно называют "шмурдяк", а в Краснодарском крае - "бурдомицин". Хватит травиться и хватит обманывать себя, называя вином не вино", - говорит в начале фильма "Хватит травить народ" его автор, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

По его словам, картина рассказывает "об исторической возможности", которая была упущена в XX веке, но вновь появилась в сегодняшнее время.

Так, гендиректор МИА "Россия сегодня" в своей работе рассказал о вкладе князя Льва Голицына в развитие российского виноделия, в частности, разработанном им законе "О виноградном вине".

"В законе было главное, чего до сих пор так не хватает России, - четкое определение вина", - заметил Киселев.

Он также отметил, что "хорошее вино не сделать без любви, а любовь нельзя привезти в наливном танкере", в которых завозится в РФ так называемый виноматериал.

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