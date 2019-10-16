Гражданка Молдовы в Москве совершила подвиг и спасла человека

Наша соотечественница, работающая в российской столице, в чрезвычайной ситуации не дала погибнуть пожилой женщине.

КИШИНЕВ, 16 окт - Sputnik. На Большой Черкизовской улице в Москве могла случиться настоящая трагедия, однако предотвратила ее находящаяся на заработках в российской столице гражданка Молдовы Валентина Мунтян, сообщают российские СМИ.

В многоквартирном доме, в котором Валентина работает консьержкой, проживают две женщины весьма преклонного возраста, одна из них,в возрасте 83 лет, страдает провалами в памяти.

Мунтян, несмотря на небольшую зарплату, безвозмездно помогала одинокой старушке, ходила за продуктами, когда надо - в аптеку. Вернувшись в очередной раз с покупками из магазина, гражданка Молдовы, что называется, оказалась в нужное время в нужном месте.

Пенсионерка сидела на подоконнике перед распахнутыми настежь створками, а затем начала медленно сползать с оконной рамы и почти уже рухнула вниз с четвертого этажа.Валентина успела быстро схватить ее за ногу и стала звать на помощь, боясь, что не удержит пенсионерку на весу.

Однако собравшиеся внизу зеваки ограничились тем, что с интересом наблюдали за происходящим.

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Ситуация могла закончиться драматически, но один из соседей, у которого был ключ от домофона, быстро поднялся в квартиру и помог Валентине втащить обратно в комнату пенсионерку. Скорая и спасатели приехали значительно позже. Несчастную одинокую женщину временно поместили на лечение в психиатрический стационар.

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