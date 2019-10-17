Иностранцы в России смогут прописать мигрантов в своей квартире

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. В правительстве России рассматривают возможность внести поправки в закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ".

В настоящее время иностранные граждане не вправе ставить других иностранных граждан на учёт по месту пребывания по адресу своего жилья (исключения предусмотрены для высококвалифицированных специалистов в отношении себя и членов своей семьи, а также для иностранных граждан, являющихся собственниками жилых помещений, в отношении только себя).

Рассматриваемые поправки позволят иностранцам, купившим в России квартиры, прописывать на своей жилплощади других иностранцев, например, своих родных.

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"Указанное правило, по сути, является ограничением права иностранных граждан, являющихся собственниками жилых помещений на территории Российской Федерации, распоряжаться своим имуществом", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Предполагается, что поправки также упростят постановку на учет по месту регистрации для мигрантов.

Тем не менее, при всех нарушениях закона - нелегальной прописке, нарушении регламента проживания, фиктивной прописке - иностранцы ответят по всей строгости закона.