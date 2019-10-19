Категории граждан Молдовы с приоритетным правом на получение паспорта РФ

В Российской Федерации ждут представителей 135 профессий, которые особо востребованы, им гражданство предоставляют на льготных условиях.

КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. В соответствии с федеральным законом "О гражданстве Российской Федерации", иностранцы с приоритетными профессиями могут получить гражданство в упрощенном порядке. Норма действует с 2015 года.

В частности, в 2017 году по этому основанию получили паспорт четыре человека (два белоруса и два вьетнамца), в 2018 году – 84 (в том числе граждане Украины, Узбекистана, Молдовы, Армении, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Ирана, Турции, Таджикистана и Афганистана).

В первом полугодии этого года таким правом воспользовались 62 специалиста (Азербайджан - 1, Молдова - 17, Белоруссия - 12, Украина - 15, Армения - 5, Турция - 2; Узбекистан - 7, Таджикистан - 1, Сербия - 1, Казахстан - 1).

Наибольшее количество принятых в гражданство Российской Федерации по указанному основанию в Московской области - 15, в Москве - 11, в Санкт- Петербурге и Ленинградской области – 11.

В списке специальностей значатся несколько медицинских. Есть также и другие профессии: судокорпусник-ремонтник, фармацевт, токарь-карусельщик, фрезеровщик, провизор.

Со 2 октября вступил в силу закон, сокращающий с трех лет до одного года необходимый трудовой стаж для получения иностранным высококвалифицированным специалистом гражданства России в приоритетном режиме.

Минтруд РФ разработал проект приказа, согласно которому и перечень профессий станет еще более обширным.

В список дополнительно вошли такие профессии, как агроинженер, ветеринар, воспитатель, рыбовод, редактор, математик, энтомолог и врачи различных специальностей.

С полным списком из 135 профессий можно ознакомиться на портале проектов нормативных правовых актов.

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