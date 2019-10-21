17:44 21 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.37
  • USD17.40
  • RUB0.27
  • RON4.07
  • UAH0.69
Поиск
Демонстрационные стрельбы из самозарядного пистолета Удав, архивное фото

На базе нового российского пистолета "Удав" создадут спортивное оружие

© Sputnik / Виталий Белоусов
В России
Получить короткую ссылку
46 0 0
Sputnik Молдова

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения начал разработку нового спортивного пистолета "Аспид" на базе боевого комплекса "Удав".

КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. Пистолет калибра 9х19 миллиметров предназначен для практической стрельбы, он будет обладать повышенным гарантийным ресурсом и улучшенной эргономикой.

Секреты и технологии: как проверяют огнестрельное оружие в Молдове
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Секреты и технологии: как проверяют огнестрельное оружие в Молдове - видео

Гарантийный ресурс нового пистолета составит 25 тысяч выстрелов, его можно будет использовать при самой разной температуре, от минус 30 до плюс 50 градусов.

Грядет битва США и Европы из-за советского оружия>>>

Новый спортивный пистолет разрабатывается в трех вариантах для трех дисциплин практической стрельбы: серийный, серийный с оптическим прицелом облегченный (у обоих по 18 патронов) и стандартный (22). Финальная конструкция каждого из трех вариантов будет уточняться по результатам предварительных испытаний, а также будет согласована с Федерацией практической стрельбы России.

Путин пошутил в ответ на заявление Токаева про ядерное оружие
© Sputnik /
Путин пошутил в ответ на заявление Токаева про ядерное оружие - видео

Самозарядный пистолет "Удав" калибра 9 миллиметров - полностью российская разработка, собирается из  комплектующих. В минувшем сентябре разработка прошла опытную войсковую эксплуатацию.

Российские истребители перехватили над Балтикой самолеты НАТО>>>

В пистолете может использоваться полная номенклатура боеприпасов 9x21 миллиметров: трассирующие, бронебойные, экспансивные. Кроме того, специально для "Удава" разработаны два новейших патрона - дозвуковой и повышенной пробиваемости.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Реакция Кремля на инициативу Трампа по отказу от ядерного оружия
Россия считает ошибкой выработку Договора о запрещении ядерного оружия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Как жители Молдовы голосовали на местных выборах в Кишиневе
Как жители Молдовы голосуют на местных выборах в Кишиневе
Москва салютом отметила 75-летие освобождения Белграда
Москва салютом отметила 75-летие освобождения Белграда - видео
Результат выборов мэра Кишинева 20.10.2019
Выборы мэра Кишинева: финальные итоги

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться