На базе нового российского пистолета "Удав" создадут спортивное оружие

КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. Пистолет калибра 9х19 миллиметров предназначен для практической стрельбы, он будет обладать повышенным гарантийным ресурсом и улучшенной эргономикой.

Гарантийный ресурс нового пистолета составит 25 тысяч выстрелов, его можно будет использовать при самой разной температуре, от минус 30 до плюс 50 градусов.

Грядет битва США и Европы из-за советского оружия>>>

Новый спортивный пистолет разрабатывается в трех вариантах для трех дисциплин практической стрельбы: серийный, серийный с оптическим прицелом облегченный (у обоих по 18 патронов) и стандартный (22). Финальная конструкция каждого из трех вариантов будет уточняться по результатам предварительных испытаний, а также будет согласована с Федерацией практической стрельбы России.

Самозарядный пистолет "Удав" калибра 9 миллиметров - полностью российская разработка, собирается из комплектующих. В минувшем сентябре разработка прошла опытную войсковую эксплуатацию.

Российские истребители перехватили над Балтикой самолеты НАТО>>>

В пистолете может использоваться полная номенклатура боеприпасов 9x21 миллиметров: трассирующие, бронебойные, экспансивные. Кроме того, специально для "Удава" разработаны два новейших патрона - дозвуковой и повышенной пробиваемости.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK