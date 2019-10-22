Программа по переселению: как гражданину РМ устроиться в России

Многие граждане Молдовы стремятся выехать на постоянное место жительства в Россию, в этом им помогает Федеральная программа по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik, Андрей Петрик. Тульская, Калужская, Брянская, Липецкая, Калиниградская области - число регионов России, готовых принять в гражданство выходцев из постсоветских стран, в том числе из Молдовы, поистине велико.

Молдаване везде могут разбить сад и вырастить виноградники

Выходцы из Молдовы охотно принимают участие в Федеральной программе, а в России коренные жители по-доброму шутят, что молдаване способны даже в северных широтах разбить цветущий сад и разбить виноградники.

Курганская область России принимает переселенцев и готова предоставить им все необходимые условия для жизни и работы, обеспечения социальных гарантий и благ, на которые имеет право гражданин Российской Федерации.

В Курганской области срок действия госпрограммы по переселению соотечественников из-за рубежа продлят до 2025 года.

Число иностранцев, выбравших этот регион, уже пять лет превышает плановые показатели.

Как действует программа? Ответ на этот и другие вопросы корреспонденту Sputnik дал временно исполняющий обязанности начальника Главного управления по труду и занятости населения региона Игорь Ксенофонтов.

По словам собеседника, регион участвует в реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, с 2010 года.

Кто может стать участником программы по переселению

Территорией вселения является вся территория области – 24 муниципальных района и 2 городских округа.

"Хочу уточнить, что соотечественниками считаются лица, проживающие за рубежом, но при этом воспитанные в традициях российской культуры, владеющие русским языком и не желающие терять связь с Россией. Они могут быть любой национальности, и не только гражданами бывшего Советского Союза, эти люди могли родиться в любой стране", - уточнил Ксенофонтов.

Участниками программы по переселению могут стать соотечественники, имеющие разрешение на временное проживание либо вид на жительство и работающие на территории Курганской области не менее 12 месяцев по востребованным профессиям (в том числе, индивидуальные предприниматели).

Во-вторых, претендовать на переселение и получение гражданства РФ могут студенты стационара высших и средних профессиональных учебных заведений области. В-третьих, соотечественники, проживающие за рубежом и желающие переселиться в этот регион России и работать по профессиям, востребованным на рынке труда области.

При подаче заявления за рубежом, кандидат заранее должен выбрать для себя подходящую вакансию и согласовать свое поступление на конкретное рабочее место.

"Статус участника программы предоставляется на три года, в этот период переселенцы могут получить меры социальной поддержки: компенсируются средства, потраченные на уплату госпошлин за оформление правового статуса, выплачивается подъемное пособие (20 тысяч рублей участнику программы и по 10 тысяч рублей членам его семьи). Кроме того, прибывшим из-за рубежа возмещаются расходы на переезд и перевозку имущества", - рассказал Ксенофонтов.

Программа Курганской области предусматривает и дополнительные выплаты: единовременную финансовую помощь на обустройство, в размере 15 тысяч рублей, компенсацию расходов на подтверждение диплома в размере 3 тысяч рублей (для медицинских работников).

В июне этого года у соотечественников, желающих переехать в Курганскую область, появилась возможность первоочередного получения в аренду на льготных условиях земельных участков для строительства индивидуального жилья или организации крестьянско-фермерского хозяйства, с последующим правом оформления в собственность ("Курганский гектар"). Участок размером от 4 до 20 соток может быть предоставлен в любом районе, кроме Кургана и Шадринска, Кетовского и Лесниковского сельсоветов.

"Выделение таких участков за символическую плату – реальный механизм стимулирования переезда соотечественников в нашу область. Программа позволяет ее участникам вернуться на историческую Родину, в упрощенном порядке приобрести российское гражданство (не за 6 лет, а за полгода-год) и получить материальную поддержку на обустройство на новом месте жительства", - заявил Ксенофонтов.

Соотечественники и члены их семей получают право осуществлять трудовую деятельность без каких-либо разрешительных документов, учиться, обращаться за медицинской помощью. А регион при этом получает квалифицированные кадры, так как область сейчас испытывает нехватку специалистов в области образования, воспитания, культуры, сельского хозяйства, промышленности, врачей, среднего и младшего медицинского персонала.

"Почти 3 тысячи 500 соотечественников за все время действия программы прибыли и обосновались в регионе. 70% переселенцев находятся в трудоспособном возрасте. Чаще всего к нам переезжают семьи из Казахстана, Таджикистана и Украины, увеличивается количество переселенцев из Азербайджана, Узбекистана, Киргизии, Армении и Молдовы", - рассказал собеседник.

Главное управление ежегодно утверждает перечень востребованных в области профессий, на основании имеющихся вакансий. Банк свободных рабочих мест размещается на специализированном портале "Соотечественники" и ежемесячно обновляется. На сегодняшний день работодателями заявлено 7400 вакансий, из них непосредственно для соотечественников – более 600 рабочих мест.

За последние полтора года в области поселились 25 медицинских работников. Больше всего специалистов сферы здравоохранения прибыли в Макушинский район: участниками программы стали фельдшеры и медсестры, получившие образование в Макушинском филиале Курганского базового медицинского колледжа.

Им было предоставлено служебное жилье. 25 переселенцами пополнилась сфера образования и воспитания Кургана и Шадринска, Шумихинского, Звериноголовского, Кетовского, Щучанского, Петуховского районов. Теперь там работают соотечественники: воспитатели детских садов и школ-интернатов, учителя начальных классов, иностранного языка, русского языка и литературы, химии и биологии, технологии, педагоги-организаторы, логопед, методист районного отдела образования.

Кроме того, прибывшие в последние годы переселенцы работают в сфере обслуживания и торговли, специалистами и квалифицированными рабочими сельского хозяйства и промышленности.

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