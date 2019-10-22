Гражданин Молдовы устроил в Петербурге гонки - полиция долго догоняла его

Молдаванина-угонщика с погоней задерживали на Пулковском шоссе в северной столице России - он никак не хотел останавливаться.

КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. Гражданина Молдовы, нелегально пребывавшего на территории Российской Федерации, задержали в Московском районе Санкт-Петербурга. Мигранта подозревают в угонах автомобилей.

Но водитель не справился с управлением, и у дома №13 по Пулковскому шоссе въехал в бордюрный камень, после чего выбежал из машины и попытался скрыться в лесном массиве.

Полицейские поймали злоумышленника, им оказался 28-летний гражданин Молдовы, проживающий в Петербурге без регистрации. В Россию мигрант приехал полтора месяца назад с частным визитом.

В иномарке автоинспекторы обнаружили травматический пистолет "Гроза", переносную и стационарную радиостанции, блокиратор сотовой связи, диагностическое оборудование и глушитель спутникового сигнала "Завеса 16". Jaguar был похищен в конце сентября, по факту кражи открыто уголовное дело. К тому же выяснилось, что молдаванин в 2018 году был судим за хранение наркотиков.

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