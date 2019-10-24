У граждан Молдовы есть шанс переселиться в богатейший регион России

Российская федеральная Программа по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, дает гражданам Молдовы возможность по-новому устроить свою жизнь в целом ряде регионов РФ, в том числе и в Башкирии.

КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik, Андрей Петрик. Башкортостан – один из 66 регионов, который активно участвует в программе переселения в Россию, республика разработала свою подпрограмму и выдает "сертификаты соотечественника".

Приоритет для тех, кто лечит и учит

В республике ждут специалистов из-за рубежа, в том числе из Молдовы. Особо востребованы на рынке труда Башкортостана медицинские работники и врачи, педагоги, воспитатели, специалисты в области информационных технологий, сельского хозяйства.

Врачи и медперсонал особо требуются в Башкирии, ведь до конца текущего года здесь откроют ряд медицинских объектов. Это и новый корпус Языковской центральной больницы, и детские поликлиники в Туймазах и Дюртюлях, пристройка в хирургическому корпусу Республиканского онкодиспансера, и хирургический корпуса в Учалах, и многофункциональная больницы в Салавате. © Sputnik / Денис Абрамов В Кишиневе задержан врач — развернул торговлю психотропными веществами

В рамках программы переселения, башкирские власти помогут желающим получить российское гражданство и, в то же время, восполнят имеющийся дефицит кадров в области здравоохранения.

В республиканском бюджете на эти цели запланировано ежегодное финансирование в размере 2,5 миллионов рублей, из федерального бюджета — еще полмиллиона рублей.

Переселенцам в Башкортостан предоставят все необходимые меры социальной поддержки, медицинские и социальные услуги, а также помогут найти работу.

Аграрии – на вес золота

Агропромышленный комплекс республики в последнее время стремительно развивается. Цеха по переработке мяса, птицеводческие и мясомолочные фермы, развитые МТС, с техникой последнего поколения – все эти объекты построены и успешно работают в последние годы.

Правительство Башкортостана разработало и внедрило программы по стимулированию малого и среднего бизнеса в отрасли сельского хозяйства, воспользоваться этими льготами могут и те, кто переселится в регион из Молдовы. Особенно, учитывая, что выходцы из нашей республики знают толк в труде на земле, умеют ее обрабатывать, как никто. Поддержка и государственные субсидии станут важным подспорьем в создании собственного фермерского хозяйства для тех, кто решит выбрать для переселения из Молдовы именно этот российский регион.

Кто может претендовать на переселение

Участниками Государственной программы могут стать люди трудоспособного возраста, владеющие русским языком и имеющие документ, удостоверяющий уровень профессионального образования, соответствующий среднему профессиональному или высшему образованию в Российской Федерации, по специальностям в сфере здравоохранения и медицинских наук. © Sputnik / Miroslav Rotari Рощина: эти документы нужны для переселения из Молдовы в Россию

Переселенцы имеют право на получение государственных гарантий и социальной поддержки за счет средств федерального бюджета.

Это – получение так называемых "подъемных" средств. Эта сумма составляет 20 тысяч рублей для участника Госпрограммы по переселению и 10 тысяч – для члена его семьи, который также становится соискателем российского гражданства.

Сумма единовременной финансовой помощи перечисляется на личный счет участника Госпрограммы после предъявления документов, подтверждающих фактические расходы.

С вакансиями, которые можно занять в Башкирии, граждане Молдовы могут ознакомиться онлайн на сайте Центра труда и занятости республики - www.bash

zan.ru и в автоматизированной информационной системе "Соотечественники" – www.aiss.gov.ru.

Богатейшая республика

Башкирию называют одной из самых богатыми природными ресурсами республик России. В республике имеются месторождения нефти (около 200 учтённых месторождений), природного газа (прогнозируемые запасы более 300 млрд кубометров), угля (около 10 месторождений, балансовые запасы до 0,5 млрд тонн), железной руды (более 20 месторождений, балансовые запасы около 100 млн тонн), меди (15 месторождений) и цинка, золота (свыше 50 месторождений), каменной соли, качественного цементного сырья.

Программа по переселению: как гражданину РМ устроиться в России>>>

Богатство республики и в многообразии национальностей, проживающих здесь. Башкиры, русские, татары, белорусы, украинцы, марийцы, немцы веками проживают здесь в дружбе и мире. Здесь сосуществуют две религии – ислам и православие. Рядом расположены церкви и мечети. Здесь уютно всем, кто едет по-честному жить и работать, преумножать красоты этого уголка огромной России.

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