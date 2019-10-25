Гражданин Молдовы устроил стрельбу в автобусе Петербурга

Выстрелы из газового пистолета произвел гражданин Молдовы в одном из рейсовых автобусов северной столицы России.

КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Уголовное дело о хулиганстве было возбуждено на 52-летнего уроженца Молдовы после нападения на кондуктора в автобусе в Невском районе Петербурга.

Инцидент произошел 22 октября на Хрустальной улице в салоне автобуса, ехавшего по маршруту №8. Здесь произошел конфликт между одним из пассажиров и кондуктором. В результате злоумышленник достал газовый пистолет и дважды выстрелил в сотрудника "Пассажиравтотранса".

После этого агрессор вышел на ближайшей остановке, однако с помощью неравнодушных очевидцев вскоре был задержан. Им оказался 52-летний уроженец Молдавии. В отделе полиции у мужчины изъяли аэрозольный пистолет "Удар", распыляющий слезоточивый газ, а также составили административный протокол. По итогам проверки в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.

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