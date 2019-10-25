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Премьер-министр РФ Д.Медведев принимает участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ и ЕАЭС в Казахстане

В Москве началось заседание премьеров стран СНГ

© Sputnik / Екатерина Штукина
В России
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Sputnik Молдова

Заседание проходит в инновационном центре "Сколково" и завершится церемонией подписания документов и итоговой пресс-конференцией

КИШИНЕВ, 25 окт — Sputnik. Заседание Совета глав правительств стран СНГ в узком составе с участием премьер-министров и глав делегаций началось в Москве. Встреча проходит в инновационном центре "Сколково".

После встречи в узком формате состоится расширенное заседание, на котором будут присутствовать по девять человек от каждой делегации, а также премьер-министры стран СНГ.

"На встрече планируется обсудить взаимодействие стран СНГ в торгово-экономической сфере, в областях цифрового развития, информационной безопасности, антимонопольной деятельности, радионавигации", — отметили в правительстве РФ.

​От Молдовы в переговорах участвует министр экономики Вадим Брынзан.

Планируется, что заседание завершится церемонией подписания документов и итоговой пресс-конференцией. Всего в повестке переговоров заявлено 19 вопросов.

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