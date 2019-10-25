У Кишинева появится первый братский город в России

КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik, Андрей Петрик. У Кишинева появится еще один город-побратим - Воронеж. Об этом сообщил на пресс-конференции советник президента Молдовы Сергей Мишин в рамках "Дней Молдовы", которые проходили в этом российском регионе.

"Перед нами стоит задача восстановить отношения не только на уровне федеральных, но и на уровне региональных властей. У нас в Молдове 32 района, многие из которых имели города-побратимы в России. Однако у Воронежской области нет ни одного города-побратима в Молдове, несмотря на то, что здесь есть наша диаспора. Было принято решение посетить Воронежскую область, чтобы дать старт культурному, образовательному и бизнес-обмену. Мы уже подготовили три района и один город – Кишинев, чтобы заключить побратимство с Воронежской областью", - подчеркнул Сергей Мишин.

У молдавской столицы много городов-побратимов, с которыми установлены тесный кооперационные и культурно-гуманитарные связи. Одним из первых стал Гренобль (в 1977 году), а одноименная улица в Кишиневе носит одноименное название. Также, когда Молдова еще находилась в составе СССР, городом-побратимом столицы стал немецкий Мангейм (в 1989 году), а также итальянский Реджо-нель-Эмилия (тоже в 1989 году). © Sputnik / Мирослав Ротарь Кишинев - город контрастов: автомобилисты могут погибнуть в любой момент

Далее следуют города, которые "побратались" с Кишиневом после обретения Молдовой независимости. Первой в этом списке стала Одесса, установившая дружеские связи Кишиневом в 1994 году, за ней последовали Киев и Бухарест (1999 год).

Затем в 2000-м дружбу с Кишиневом официализировали Тель-Авив, Минск и Ереван. Столица Турции Анкара стала побратимом Кишинева в 2004-м, а древняя столица Молдовы Яссы последовали за ней в 2008-м году. В 2011-м этот список пополнили Тбилиси и румынская Алба-Юлия. Израильский Ашдод присоединился к "тесной компании" в 2013-м, а Черновцы в 2014-м.

Чтобы обозначить дружеские связи молдавской столицы с городами побратимами перед столичной мэрией была установлена пятиметровая ажурная колонна, на которой прикреплены таблички с гербами городов-побратимов Кишинева, а также указанием направлений и расстояния до каждого из них. Инсталляция находится на одной из центральных улиц - Влайку Пыркалаб.

В темное время суток колонна ярко освещена, чтобы все желающие смогли сфотографироваться с ней и под покровом ночи. Стоимость работ по возведению нового туристического объекта составила 200 тысяч леев, а автором проекта выступил молдавский скульптор Андрей Дохотару.

Колона - не единственный объект, по которому гости молдавской столицы могут узнать расстояние до главных городов мира. В мостовой перед зданием Главпочтамта есть бронзовый "нулевой километр" в виде солнца, лучи которого указывают приезжим на их родные города.

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