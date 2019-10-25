Стала известна дата следующего заседания глав правительств СНГ

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас по итогам переговоров глав правительств Содружества, состоявшихся в Москве, сообщил журналистам, что следующий саммит пройдет в Ташкенте.

КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Следующее заседание руководителей правительства стран СНГ пройдет в конце мая следующего года в Ташкенте, заявил в пятницу премьер-министр Беларуси Сергей Румас по итогам переговоров глав правительств Содружества, состоявшихся в Москве.

"В ходе заседания в узком формате по предложению Республики Узбекистан главы делегаций приняли решение провести очередное заседание Совета глав правительств в Ташкенте 29 мая 2020 года", — приводит слова Румаса РИА Новости. © Sputnik / Екатерина Штукина Главы правительств СНГ подписали 17 документов

Молдову на саммите в Москве впервые за многие годы представлял член правительства. Кабмин делегировал на заседание министра экономики Вадима Брынзана.

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