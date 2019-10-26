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Прилет Марии Бутиной в Москву

Мария Бутина вернулась в Россию, первые заявления в аэропорту- видео

© Sputnik / Виталий Белоусов
В России
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Sputnik Молдова

Смотрите прямую трансляцию прибытия россиянки Марии Бутиной в аэропорт Шереметьево, где она делает первые заявляния.

 КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Россиянка Мария Бутина прилетела в МосквуНакануне её освободили из американской тюрьмы и передали в ведение сотрудников иммиграционной и таможенной службы. Там она находилась под стражей, ожидая депортации.

Смотрите прямую трансляцию прибытия Бутиной в аэропорт Шереметьево, где она делает первые заявляния.

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© Ruptly
LIVE: Мария Бутина возвращается в Россию

Бутина была задержана в США в июле 2018 года и позднее осуждена по обвинению в работе незарегистрированным иностранным агентом.

Она несколько месяцев провела в одиночной камере с запретом на любое общение и возможностью выходить только на пару часов ночью. Даже связь с семьей по телефону стала возможна далеко не сразу. На свежий воздух ее не выводили. Власти объясняли это заботой о ее безопасности. 

Мария Бутина летит в Москву
© RT . Стрингер
Мария Бутина дала в самолете интервью RT и Sputnik - видео

22 сентября 2018 года благодаря усилиям дипломатов и адвокатов для Бутиной закончился период так называемой "административной сегрегации" (изоляции), обычно применяемой к матерым уголовникам. Ее перевели на общий режим, разрешили чаще выходить за пределы камеры, посещать реабилитацию, гулять, общаться с другими заключенными. Но 21 ноября Марию Бутину повторно поместили в одиночную камеру, представляющую собой стальную клетку размером с парковочное место для машины, только за то, что она поделилась номером телефона своего адвоката с сокамерницей. При этом тюрьма не предъявила Бутиной никаких дисциплинарных взысканий.

В одиночной камере американской тюрьмы, где она находилась до конца декабря, даже не было включено отопление. Россиянку снова не выпускали из камеры по 22 часа в сутки, кроме того, не оказывали необходимую медицинскую помощь. Состояние Бутиной ухудшилось, у нее начались приступы клаустрофобии.

Только в начале января 2019 года стало известно, что россиянку перевели на общий режим содержания в американской тюрьме. В общей сложности она провела в полной изоляции более трех месяцев.

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