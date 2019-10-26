Мария Бутина вернулась в Россию, первые заявления в аэропорту- видео

КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Россиянка Мария Бутина прилетела в Москву. Накануне её освободили из американской тюрьмы и передали в ведение сотрудников иммиграционной и таможенной службы. Там она находилась под стражей, ожидая депортации.

Смотрите прямую трансляцию прибытия Бутиной в аэропорт Шереметьево, где она делает первые заявляния.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Ruptly LIVE: Мария Бутина возвращается в Россию

Бутина была задержана в США в июле 2018 года и позднее осуждена по обвинению в работе незарегистрированным иностранным агентом.

Она несколько месяцев провела в одиночной камере с запретом на любое общение и возможностью выходить только на пару часов ночью. Даже связь с семьей по телефону стала возможна далеко не сразу. На свежий воздух ее не выводили. Власти объясняли это заботой о ее безопасности.

22 сентября 2018 года благодаря усилиям дипломатов и адвокатов для Бутиной закончился период так называемой "административной сегрегации" (изоляции), обычно применяемой к матерым уголовникам. Ее перевели на общий режим, разрешили чаще выходить за пределы камеры, посещать реабилитацию, гулять, общаться с другими заключенными. Но 21 ноября Марию Бутину повторно поместили в одиночную камеру, представляющую собой стальную клетку размером с парковочное место для машины, только за то, что она поделилась номером телефона своего адвоката с сокамерницей. При этом тюрьма не предъявила Бутиной никаких дисциплинарных взысканий.

В одиночной камере американской тюрьмы, где она находилась до конца декабря, даже не было включено отопление. Россиянку снова не выпускали из камеры по 22 часа в сутки, кроме того, не оказывали необходимую медицинскую помощь. Состояние Бутиной ухудшилось, у нее начались приступы клаустрофобии.

Только в начале января 2019 года стало известно, что россиянку перевели на общий режим содержания в американской тюрьме. В общей сложности она провела в полной изоляции более трех месяцев.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK