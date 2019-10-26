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Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев

Союз виноделов России возглавил Дмитрий Киселев

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В России
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Sputnik Молдова

Дмитрий Киселев – журналист и телеведущий, генеральный директор МИА "Россия сегодня" и совладелец винодельческого хозяйства Cock t`est belle, был избран единогласно.

КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Тележурналист, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев единогласно избран председателем Союза виноградарей и виноделов России, сообщает РИА Новости.

Решение было принято на ежегодном собрании организации, которое проходит в рамках IX Всероссийского саммита виноделов.

"В условиях создания отрасли на новых принципах для меня это очень ответственное дело. Идея - продолжение линии князя Ильи Сергеевича Голицина -  предложить России и миру с наших виноградников, как говорил князь, "чистое вино". Спустя век у России - новая попытка. Новый законопроект о развитии виноградарства и виноделия в России дает сейчас такой шанс. Надеюсь на общую работу", - сказал Киселев.
Белое вино, архивное фото.
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Союз виноделов с 2010 года возглавлял бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов.

Союз виноградарей и виноделов России существует с 2001 года и объединяет как комитеты по виноградарству и виноделию Краснодарского, Ставропольского краев, Дагестана и других регионов РФ, так и отдельных производителей не только из винодельческих регионов.

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IX Всероссийский саммит виноделов впервые проходит в Крыму на площадке ГУП РК "ПАО Массандра". В рамках саммита планируется подвести предварительные итоги работы российских виноделов за 2019 год и определить вектор будущих изменений отрасли. В саммите принимают участие представители власти, международные эксперты, влиятельные российские бизнесмены, представители крупнейших деловых организаций.

Дмитрий Киселев - журналист и телеведущий, генеральный директор МИА "Россия сегодня" и совладелец винодельческого хозяйства Cock t`est belle.

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