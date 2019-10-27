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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, архивное фото

Кадыров прокомментировал сообщение о ликвидации главаря ИГ*

© Sputnik / Саид Царнаев
В России
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Sputnik Молдова

По мнению главы Чечни Рамзана Кадырова, уничтожение главаря ИГ ничего не изменит, если продолжать делить террористов на хороших и плохих.

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал спецоперацию США по уничтожению лидера террористической организации "Исламское государство" (ИГ или ИГИЛ, запрещена во многих странах, включая Россию и Молдову)) Абу Бакра аль-Багдади.

Ранее издание Defense One написало, что США провели в Сирии спецоперацию против главаря ИГ  аль-Багдади. Предполагается, что аль-Багдади мертв, однако эта информация пока не получила официального подтверждения.

В Белом доме пообещали, что в воскресенье президент США Доналд Трамп выступит с важным заявлением.

Глава Чечни напоминил, что после уничтожения лидера Усамы Бен Ладена террористическая группировка "Аль-Каида" (запрещена в России, Молдове и многих других странах) продолжает существовать.

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева) во время встречи
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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"Абу Бакр аль-Багдади снова убит? На ум приходят слова Тараса Бульбы, сказанные сыну Андрию: "Я тебя породил, я тебя и убью!" Бен Ладен мертв, а Аль-Каида жива. Смерть аль-Багдади мало что меняет, если делить террористов на хороших и плохих", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Также Кадыров заявил о важности зачистить всю территорию Сирии от террористов.

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