В Воронеж съехались потомки героев, погибших на молдавской земле

Прошло три четверти века с момента полного освобождения Молдовы от фашизма, а память о тех десятках тысяч бойцов Красной Армии, которые смели фашизм с этой земли, живет в сердцах их потомков в разных уголках России.

КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. Долгие десятилетия отделяют молдавский народ от ужасов Великой Отечественной войны, однако память о тех, кто пал смертью храбрых на полях сражений, жива и по сей день.

Бойцы тех самых страшных и кровавых на земле сражений, воины Красной Армии не делили друг друга по цвету глаз, не считались с тем, зачем им освобождать Европу. Они пытались уничтожить главное мировое зло - фашизм - в зародыше, в его логове. Они неистово шли к Великой Победе, преодолевая все трудности, в холоде и голоде, под артобстрелами и бомбежками.

Сегодня, когда с момента Великой Победы прошло более 74 лет, память во многих семьях о своих героях не выцветает и не обесценивается. Люди гордятся своими предками хотя бы потому, что они ценой своих страданий дали им право не жизнь и счастье, на мир и независимость.

В воронежском Центре военно-патриотического воспитания "Музей-диорама" отметили 75-ю годовщину Ясско-Кишиневской операции. Поисковики из Молдовы передали землю с четырех воинских захоронений, где нашли упокоение погибшие в ходе этой операции воронежцы, их семьям. © Sputnik / Miroslav Rotari Любовь, опаленная войной и болью: как ветераны ВОВ шли к своему счастью

Также родственники получили личные вещи солдат. В музее собрались гости из Республики Молдова, родственники ветеранов, представители молдавской общины Воронежской области, администрации города, совета ветеранов, студенты.

В Воронеж руководитель Русского историко-патриотического клуба из Кишинева Алексей Петрович привез проект "Воронеж. Кишинев. Победа". На каждом из 19 стендов – имя воронежца, который отдал свою жизнь в ходе Ясско-Кишиневской операции, и короткая история о нем.

"Это только известные нам имена. Сотни и тысячи пока безымянны. Наверняка кого-то мы еще установим", – отметил Алексей Петрович на открытии своего проекта в музее-диораме.

рассказал он собравшимся и о Иване Шабанове. Воронежец 1918 года рождения совершил свой подвиг у молдавского села Каракуй и был награжден орденом Отечественной войны I степени. Погиб неподалеку от Каракуя.

Вот что говорится об Иване Шабанове в его наградном листе: "В боях 25.8.1944 года за узел дорог командир пулеметной роты 595 СП 188-ой СД старший лейтенант Шабанов, стремительно углубившись в боевые порядки противника, расстреливал его в упор из станкового пулемета, уничтожив более 200 человек и 12 автомашин". Он погиб в том бою и увековечен на гранитной плите у подножия креста, установленного на месте боя.

"Я привез лейтенантские погоны, найденные неподалеку от села. Мы нашли эти погоны среди останков 68 солдат и офицеров. Вполне возможно, они принадлежали ему. Еще мы нашли компас, на крышке было нацарапано "Иван Шабанов". Хотели тоже привезти, но родственники пожелали, чтобы он остался в нашем музее "Ратная слава", – рассказал Петрович.

Из Бобровского района Воронежской области РФ на встречу с молдавскими поисковиками приехал праправнук Ивана Шабанова – Василий Шабанов. Парень, который трудится в полиции, поразительно похож на деда.

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"Я увидел ролик в интернете и был удивлен, как жители села Каракуй почитают воинов, которые отдали жизни в том бою. Это было очень трогательно. Я горжусь своим дедом, и мне очень приятно, что о нем помнит не только моя семья, но и люди из другого государства", – признался потомок Ивана Шабанова.

Герой Советского Союза танкист Илья Маслов – уроженец Воронежской области – почитаем как на российской, так и на молдавской земле. Памятник ему установили на его родине, в селе Каширское Воронежской области, и в районе Штефан-Водэ, где он погиб.

"Я родилась через 18 лет после смерти деда. Нас воспитывала бабушка Матрена Тихоновна, которая осталась одна с двумя детьми после его смерти. Она всегда говорила: "Вы должны жить так, чтобы не опозорить память деда". Мы старались. Ильи Петровича уже 75 лет как нет, но даже после смерти он продолжает делать большое дело – объединять наши народы. Сейчас время, когда история переписывается, рушатся памятники. Низкий поклон тем, кто хранит память наших предков", – произнесла на встрече внучка Маслова Наталья Кулик.

"После распада СССР все обрели независимость, стали отдельными странами, но чем дальше мы живем, чем меньше у нас остается общего. Победа в Великой войне у нас общая, и она всегда будет нас объединять", – подвел итог встречи Алексей Петрович.

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