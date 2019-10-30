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Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян

RT ответил Навальному роликом "Нас никто не смотрит"

© Sputnik / РИА Новости
В России
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Sputnik Молдова

Телеканал RT опубликовал видео после критики со стороны Алексея Навального, заявившего, что телеканал никто не смотрит.

"Это Роджер Уотерс, основатель группы Pink Floyd, он живеёт в Америке и никогда не смотрит RT… А это Эмир Кустурица, знаменитый режиссер, он живет в Сербии и тоже никогда не смотрит RT", — в шутливой форме утверждает закадровый голос. 

Маргарита Симоньян
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В ролике приводятся отрывки из интервью Уотерса и Кустурицы, они заявляют, что все же смотрят телеканал.

В видео упоминается и движение "желтые жилеты", участники которого проводят протестные акции во Франции. На одной из акций в апреле в Париже был развернут плакат с благодарностью RT за беспристрастное освещение протестов.

Ролик также рассказывает об арабских и латинских странах, которые также "никогда не смотрят RT". При этом на экране приводятся результаты исследований по аудитории СМИ, которые показывают лидирующие позиции RT.

Также упоминается американский тележурналист Ларри Кинг, который "тоже никогда не смотрит RT", потому что "он сам работает на RT".

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала слова Навального о чучундриках и свинобомжах. Такие выражения, по ее мнению, используют те, кто неудержимо стареет, но все еще хочет нравиться молоденьким.

В октябре Навальный отреагировал на публикацию в Twitter, где сравнивалось количество просмотров прямого эфира RT о митинге в Москве 29 сентября и прямой трансляции на канале "Навальный LIVE". В частности, он использовал такие слова, как "чучундрики", "свинобомжи" и "свинобомж-шоу".

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