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Яблоки на тарелке

Яблочная дипломатия - в Костроме попробуют фрукты из Молдовы и удивятся

CC0 / Pixabay / Pezibear
В России
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Sputnik Молдова

На костромской земле пройдет фестиваль молдавских яблок - десятки сортов на любой вкус: от кисло-сладких до медовых, их представят костромичам на дегустацию.

КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. У Молдовы с Россией - неразрывная связь. Это касается и длительного периода общей истории, общих побед и свершений, культурных связей и межчеловеческих отношений, а также памяти россиян о том, насколько вкусными, ароматными и экологически-чистыми могут быть молдавские фрукты. 

Фестиваль молдавских яблок всех сортов, которые растут на плодородной земле Молдовы, пройдет в субботу, 2 ноября, в Костроме. Мероприятие проводится в рамках "Года Молдовы" в Российской Федерации и организовано Костромских областным "Молдавским центром".

Представители нашей диаспоры хотят угостить костромичей самыми вкусными фруктами, которые удалось собрать в нынешнем году на молдавской земле.

Яблоки на прилавке супермаркета, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Красочные молдавские костюмы, зажигательная национальная музыка, под которую невозможно не пуститься в пляс, дегустация молдавских национальных блюд, мастер-классы по их приготовлению, ну и, конечно же, молдавское вино - чистое, как янтарь, насыщенное, как кровь - все это увидят костромичи и гости города на празднике. 

Проведение праздника яблок активно поддержали администрация Костромской области и Костромской Дом национальностей.

Между тем, как рассказал корреспонденту Sputnik Молдова председатель Ассоциации "Moldova-Fruct" Виталий Горинчой, за прошедший год сотрудничества удалось подытожить пройденный путь в торгово-экспортном взаимодействии с рядом российских регионов и предложить, каким образом можно улучшить двусторонние деловые отношения с партнерами из Российской Федерации, расширить экспортный рынок для молдавской продукции.

"Мы говорили, что хотим наращивать поставки нашей продукции в крупные города и регионы России – не только в Москву и Санкт-Петербург, но и в другие мегаполисы и не такие большие города этой страны. Мы получили замечание от деловых людей России о том, что мы не должны обходить своей продукцией другие регионы", - рассказал Горинчой.

О качестве молдавских фруктов хорошо знают еще с советских времен, в том числе и в регионах РФ. Форум дает возможность встретиться с представителями этих областей и городов и договориться о поставках. Горинчой отметил, что молдавские фрукты ждут жители Калуги, Тулы, Мурманска, большинства регионов и областей Сибири, в том числе и Алтайского края. Теперь их вкус и качество смогут оценить в Костромской области РФ.

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Теги:
экспорт, фрукты, Молдова, Кострома, яблоки


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