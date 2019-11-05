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Сексуальное рабство, иллюстративное фото.

В Подмосковье задержали педофила из Молдовы, он долго издевался над девочкой

CC0 / Pixabay / Alexas_Fotos
В России
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Sputnik Молдова

В течение полутора месяцев мужчина совращал семиклассницу, боявшуюся рассказать об этом своим родителям, неладное заподозрил отец девочки, который и обратился в полицию.

КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. В подмосковном Подольске 33-летний мужчина совратил семиклассницу. Информацию подтвердили в полиции города.

Тревогу забил отец 13-летней девочки, которая учится в гимназии № 8 в Подольске. Он рассказал полиции, что его дочь вступала в сексуальные отношения со взрослым мужчиной полтора месяца. 
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Как выяснили российские правоохранители, девочку совратил 33-летний гражданин Молдовы, живущий в России без регистрации. Он не работал, а ранее был судим за незаконное хранение наркотиков.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о сексуальной связи с ребенком, не достигшим четырнадцатилетнего возраста. Злоумышленнику грозит длительный срок тюремного заключения. 

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Теги:
наказание, срок, совращение, педофил, Подмосковье


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