Лавров выразил признательность ОБСЕ за участие в освобождении Вышинского

Глава российской дипломатии Сергей Лавров выразил признательность представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру за участие в освобождении журналиста Кирилла Вышинского.

КИШИНЕВ, 6 ноя - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил признательность представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру за участие в освобождении журналиста Кирилла Вышинского.

"Пользуясь случаем, хотел бы ещё раз выразить вам признательность за личное участие в деле освобождения Кирилла Вышинского, арестованного Киевом за выполнение своих прямых журналистских обязанностей", - сказал Лавров, которого цитирует РИА Новости.

Он обратился к Дезиру на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век" под эгидой офиса представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и при поддержке МИД России.

Вышинский, возглавлявший портал РИА Новости Украина, был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Президент РФ Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной и заявлял, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Вышинский был освобожден из-под стражи 28 августа этого года и 7 сентября вернулся в Россию.

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