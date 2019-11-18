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Мужчина с ножом

Кровавая расправа в Подмосковье - молдаванин с другом мясником были в угаре

© Fotolia / Viacheslav Lakobchuk
В России
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Sputnik Молдова

Распитие спиртных напитков закончилось трагедией в одной из деревень Московской области - между собутыльниками, среди которых был гражданин Молдовы, возникла драка, закончившаяся убийством одного из них.

КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Настоящая кровавая расправа произошла в деревне Борносово Дмитровского района Московской области. Трое мужчин, среди которых был один гражданин Молдовы, находившийся в Подмосковье на заработках, распивали спиртные напитки. Когда все они находились в состоянии сильного опьянения, между собутыльниками возникла ссора, которая привела к убийству одного из участников шумной вечеринки.

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Один из тех, кто принимал участие в пьяном угаре, работал мясником. Будучи не в состоянии скрыть улики и вынести тело, подозреваемые в убийстве, по данным следствия, расчленили его и закопали в овраге в полутора километрах от деревни. Там останки несчастного нашли сотрудники полиции спустя неделю с момента совершения преступления. 

Как сообщили в ГУ МВД по Московской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны двое подозреваемых. По данному факту возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемых будет доказана в суде, им грозит от 6 до 15 лет тюремного заключения.

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Теги:
Подмосковье, алкоголизм, расправа, убийство


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