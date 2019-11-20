Симоньян: у некоторых чиновников вместо сердца бумажки и инструкции

Маргарита Симоньян попросила премьер-министра России Дмитрия Медведева обратить внимание на проблемы в сфере опеки, связанные с бездушием работающих в ней чиновников.

КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян попросила премьер-министра России Дмитрия Медведева обратить внимание на чудовищную ситуации в сфере опеки.

Медведев в среду провел встречу с правозащитниками и общественными деятелями в штабе "Единой России".

"Я с ужасом поняла, что если бы такая опека была в то время, как я была маленькой, нас забрали бы у родителей 100%, абсолютно точно. Опека массово изымает детей из семьи за бедность... Это происходит сейчас по гораздо менее чудовищным поводам, достаточно прохудившегося потолка – и изымаются дети из семьи", - отметила Симоньян.

Она весьма эмоционально высказалась о некоторых чиновниках.

"Я знаю, что вы точно не хотели бы, чтобы это было так. Я имею в виду, чтобы так дела обстояли даже не с равнодушием - это даже равнодушием назвать сложно, - а с бездушием людей, с которым сталкиваются наши с вами граждане. С бездушием этих чиновников. Такое ощущение, что им провели трансплантацию сердца и заменили сердце на какие-то инструкции, бумажки и "указивки", и они там радостно прижились", - заключила Симоньян.

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