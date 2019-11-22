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Задержание участников террористической организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами (запрещенная в России террористическая организация)

В России задержали террористов, которые готовили госпереворот

© ФСБ РФ
В России
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Sputnik Молдова

Задержанные создавали закрытые террористические структуры в регионах, в которых распространяли свою идеологию.

КИШИНЕВ, 22 ноя — Sputnik. Девять человек задержала ФСБ, планировавших свержение власти и создание "всемирного халифата", сообщает РИА Новости

photo: FSB RC
В этом году в России было предотвращено 39 терактов

Спецоперацию провели в Москве, Татарстане и Тюменской области.

По данным спецслужбы, задержанные создавали закрытые террористические структуры сторонников террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в РФ).

Члены группировки пропагандировали разрушение институтов светского общества, а их целью было свержение насильственным путем действующей власти.

При задержании у злоумышленников нашли пропагандистские материалы. 

Бронежилет и рация сотрудника ФСБ РФ, архивное фото
© Sputnik / Евгений Биятов
США предоставили России информацию о готовившихся терактах

Стоит отметить, что "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* ("Партия исламского освобождения") — это исламская политическая партия, которая активно себя проявляет в Сирии, Египте, Иордании, Тунисе, Кувейте, Палестине, Турции и Западной Европе.

Напомним, недавно Южный окружной военный суд России приговорил к тюремным срокам от 7 до 19 лет колонии участников крымской ячейки этой группировки.

Их также признали виновными в подготовке к захвату власти.



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