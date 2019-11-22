Названа дата большой пресс-конференции Владимира Путина

КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин проведет традиционную большую пресс-конференцию 19 декабря, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Уточняется, что общение с представителями СМИ начнется в полдень. Место проведения встречи пока не называется.

Департамент аккредитации управления пресс-службы и информации президента уже приступил к приему заявок на участие в мероприятии.

Большая пресс-конференция президента - ежегодное мероприятие, которое проводится с 2001 года. Как правило, сначала глава государства озвучивает основные экономические и социальные показатели. После журналисты получают возможность задать вопросы.

Прошлая пресс-конференция состоялась 22 декабря 2018 года. На мероприятие было аккредитировано 1 702 журналиста, что больше, чем на любое другое общение журналистов с главой государства за его многолетнюю историю. Путин общался с журналистами 3 часа 43 минуты и ответил на 66 вопросов представителей СМИ. За время пресс-конференции 53 журналиста успели задать президенту свои вопросы.

В этом году мероприятие пройдет в пятнадцатый раз.

Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за 4 часа 40 минут президент ответил на 106 вопросов.