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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Песков: в Кремле нет скепсиса по поводу встречи Путина и Трампа

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В России
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг скептические заявления насчет встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ранее источник в российских дипломатических кругах сообщил РИА Новости, что в Москве в целом скептически настроены по встрече двух президентов в ближайшей перспективе, поскольку с каждой встречей становится только хуже, а у самого Трампа "связаны руки".

Песков, отвечая на вопрос о том, согласны ли в Кремле с таким утверждением, сказал: "Нет".

Замглавы МИД России Сергей Рябков, оценивая перспективы встречи президентов, заявил, что в отношении американской стороны отсутствует ясность, «на каком уровне она будет там представлена».

В конце июня на полях G20 в Осаке состоялась встреча руководителей России и США. На этой встрече обсуждались ситуации в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал прошедшую встречу важной и конструктивной.

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