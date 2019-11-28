Захарова: рекомендации WADA - это попытка выдавить Россию из спорта

КИШИНЕВ, 28 ноя - Sputnik. Россию пытаются выдавить из настоящего мирового спорта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя очередную попытку дискредитации России.

Комитет по соответствию (CRC) WADA в понедельник вынес ряд рекомендаций, в том числе предложил запретить высшему руководству Олимпийского комитета России (ОКР), включая всех членов исполкома организации, посещать и участвовать в крупных турнирах в течение четырех лет. Международный олимпийский комитет впоследствии опубликовал заявление, в котором говорится, что в отчете комитета по соответствию WADA не обнаружено свидетельств причастности представителей ОКР к манипуляциям с данными московской антидопинговой лаборатории.

"Мы исходим из недопустимости политизации этого вопроса, а мы ее наблюдаем на протяжении многих лет. Мы видим такую четкую спайку, увы, такого лобби, которое действительно хочет воспользоваться любыми не только фактами, но любыми предлогами, даже любыми антифактами, для того, чтобы выдавить Россию из настоящего мирового спорта. Мы видим спайку между ними и между, к сожалению, международным мировым информационным пространством, все очевидно", - заявила Захарова на брифинге в четверг.

Она отметила, что невозможно не замечать, как тема допинга, которая присутствует во всех странах и с которым все страны пытаются бороться и борются, сфокусирована исключительно на России. "При этом проблемы других стран вообще в принципе не обсуждаются, хотя фактов, не только говорящих о наличии этих проблем, а фактов, говорящих о нежелании или неумении, но по большей части даже желании скрыть эти проблемы, их предостаточно", - подчеркнула официальный представитель российского МИД.

"Меры все, которые необходимо предпринять на страновом уровне, которые предполагаются в качестве шагов, которые страна должна предпринять, предпринимаются", - добавила она.

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