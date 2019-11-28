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Ион Чебан и Сергей Собянин на встрече в Москве, 28 ноября 2019 г.

Чем Москва поможет Кишиневу: в РФ состоялась встреча Чебана и Собянина

© Photo: Facebook / Ion Ceban
В России
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20191128/28372158/chem-moskva-pomozhet-kishinevu-v-rf-sostoyalas-vstrecha-chebana-i-sobyanina.html

В столице России генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан провел рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

КИШИНЕВ, 28 ноя - Sputnik. Генпримар Кишинева Ион Чебан находится с рабочим визитом в Москве, где состоялась его встреча с мэром российской столицы Сергеем Собяниным.

Стороны обсудили возможные совместные проекты и планы по развитию Кишинева, проанализировали, как можно модернизировать главный город РМ. 

"Поблагодарил своего коллегу за доверие и открытость с его стороны. Отметил, что хотел бы наладить между нашими городами тесное и широкое сотрудничество во всех областях", - написал Чебан по результатам встречи с мэром Москвы.

Главы двух столиц договорились об обмене опытом в различных областях жизнедеятельности больших городов: развитии архитектуры и урбанизма, транспорта и медицины, социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, образования.

"Попросил изучить возможность предоставления нам поддержки в виде нескольких десятков единиц спецтехники и оборудования для текущих нужд муниципия, а также запуска нескольких инвестиционных проектов", - уточнил Чебан.

Чебан и Собянин договорились обновить договор о сотрудничестве между двумя столицами. Мэр Кишинева уточнил, что в Москве есть много прекрасных примеров урбанистического развития, которые с успехом можно применить у нас.

В рамках рабочего визита в Москву мэр Кишинева также встретился с вице-председателем правительства РФ, спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических связей с Республикой Молдова, Дмитрием Козаком.

Чебан принял от Козака поздравления и пожелания удачи в работе. Собеседники обсудили целый ряд экономических, социальных, культурных, образовательных аспектов сотрудничества между Кишиневом и городами регионами России, наметили разработку плана действий на ближайшее время.

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Теги:
встреча, Сергей Собянин, Ион Чебан


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