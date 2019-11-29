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Ракетный комплекс Тополь на полигоне

Пуск межконтинентального "Тополя" в Астраханской области - видео

© Sputnik / Александр Кряжев
В России
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20191129/28373780/Pusk-mezhkontinentalnogo-Topolya-v-Astrakhanskoy-oblasti---video.html

Учебная боевая часть ракеты поразила условную цель на полигоне "Сары-Шаган", который расположен в Казахстане.

КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебного пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь".

В российском оборонном ведомстве сообщили, что пуск производился с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области. Учебная боевая часть ракеты поразила условную цель на полигоне "Сары-Шаган" в Казахстане.

"Тополь" (по классификации NATO — "Серп", SS-25 "Sickle") — стратегический мобильный комплекс с трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой РТ-2ПМ.

С 1993 года по 2006 год с космодромов Плесецк и Свободный (сейчас — Восточный) провели семь пусков ракет-носителей "Старт-1", созданных на базе ракет "Тополь". Из них шесть завершились успехом.

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