Песков рассказал о планах Путина на 31 декабря

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин будет работать 31 декабря, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что у Путина нет выходных.

"Я неоднократно уже рассказывал, что если брать с человеческой точки зрения, то у Владимира Путина просто технологически не бывает выходных. Даже если он какую-то часть дня может посвятить отдыху, то все равно большую часть времени суток в человеческом понимании находится на работе", - сказал пресс-секретарь российского лидера. © Sputnik / Алексей Дружинин Эксперт о письме Макрона Путину: Европа не хочет повторения прошлого

Песков также сравнил работу Путина с доменной печью, которую невозможно остановить.

"Такой безостановочный цикл", - добавил Песков.

Последний день года не является официальным праздником, закрепленным в календаре. В связи с этим организациям, компаниям, магазинам, торговым центрам, ресторанам, кафе и прочим инстанциям придется работать по установленному графику.

В 2019-м 31 декабря выпадает на вторник. В Кремле ранее подчеркнули, что день останется рабочим и дискуссии по данному вопросу не может быть.

Несмотря на это, в Госдуму внесен законопроект о признании 31 декабря выходным днем. Авторы документа предлагают сделать последний день года нерабочим, чтобы население могло подготовиться к празднованию Нового года.

Инициатива о введении выходного дня 31 декабря обсуждалась еще в 2010-м. Тогда законопроект был отклонен из-за убеждения, что люди перестанут работать уже 30 декабря. Вопрос поднимался и в 2014-м, но проект не прошел слушания в нижней палате.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK