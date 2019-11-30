Гражданка Молдовы решила хорошо заработать на "дури" - и круто попала

Двум злоумышленницам из Молдовы и Казахстана грозят серьезные тюремные сроки за распространение крупных партий наркотиков в Карачаево-Черкесской Республике РФ.

КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik, Анна Руссу. В Черкесский городской суд передано уголовное дело 28-летней гражданки Молдовы и ее 27-летней сообщницы из Казахстана о незаконном сбыте наркотических средств в крупном и особо крупном размерах.

Девушки, проживавшие в Кисловодске, занимались наркодилерством с сентября по ноябрь 2018 года. Мошенницы получали вызов от своего наркобарона из Карачаево-Черкессии, после чего приезжали в республику и приобретали у него запрещенные вещества.

Злоумышленницы сортировали наркотики по маленьким пакетикам, которые впоследствии распространяли в виде "закладок". О противоправной деятельности девушек стало известно сотрудникам полиции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Прокуратура КЧР (@prokuratura_kchr) 28 Ноя 2019 в 5:36 PST

"Нарушительницы были задержаны. Максимально им может грозить до 20 лет тюрьмы", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики.

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