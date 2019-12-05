Ответ "Мистралям". Каким будет новый российский вертолетоносец

Вертолетоносцы будут строить на судостроительном заводе "Залив" в Керчи. Закладка двух универсальных кораблей-доков планируется на 2020-й, передача их ВМФ России намечена на 2025-й и 2026-й.

КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik, Николай Протопопов. Сотни морпехов, десятки единиц бронетехники и десантные операции за тысячи километров от родных берегов: российский флот в середине 2020-х получит корабли принципиально нового класса — универсальные десантные. Кораблестроители, конструкторы и военные уже согласовывают детали проекта и задачи будущих УДК.

Большие планы

Вертолетоносцы будут строить на судостроительном заводе "Залив" в Керчи. Закладка двух универсальных кораблей-доков планируется на 2020-й, передача их ВМФ России намечена на 2025-й и 2026-й. В дальнейшем серию могут продолжить.

По какому именно проекту будут строиться корабли, пока неизвестно. Напомним, после разрыва контракта с Францией на поставку вертолетоносцев типа "Мистраль" российские КБ подготовили сразу несколько вариантов. В 2015-м Невское проектно-конструкторское бюро представило концепцию УДК "Прибой".

Этот корабль водоизмещением 14 тысяч тонн способен находиться в автономном плавании до двух месяцев, дальность маршрута — 11 тысяч километров. "Прибой" рассчитан на размещение восьми вертолетов Ка-27 и шести десантных катеров. Кроме того, на корабле можно перевозить до 500 десантников и 60 единиц бронетехники.

© Sputnik / Александр Вильф Открытие Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2015"

Крыловский государственный научный центр предложил свой вариант вертолетоносца. Он более крупный, представляет собой полутримаран водоизмещением 24 тысячи тонн. На палубе и в трюмах размещаются уже 16 ударных вертолетов Ка-52, транспортно-боевых Ка-29 и многоцелевых Ка-27. На борту можно перевозить до 500 десантников и полсотни единиц боевой техники. Морских пехотинцев предполагается высаживать на берег с помощью нескольких десантных катеров "Серна" или "Раптор". Скорость УДК — более 20 узлов, дальность плавания примерно такая же, как у "Прибоя", но автономность ниже — всего около 30 суток.

© Photo : Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" Вертолетоносец "Лавина"

Для самообороны на корабле имеются 76-миллиметровая артиллерийская установка АК-176М, несколько 30-миллиметровых артустановок АК-630 "Дуэт", пара зенитных комплексов "Панцирь-МЕ" и противолодочные комплексы "Пакет-НК".

Охотники за субмаринами

Надо сказать, отечественный ВПК уже имеет опыт строительства таких кораблей. Правда, особенности военной доктрины предполагали существенное отличие советских вертолетоносцев от "иностранцев" — как внешне, так и по спектру решаемых задач.

Советский Союз не планировал нападать на банановые республики, подгоняя к их берегам корабли-доки с вертолетами, зачищать берег и высаживать десант под прикрытием с воздуха. Десантным операциям в СССР отводилась второстепенная роль, а для доставки и высадки морпехов на берег, как правило, применялись большие десантные корабли.

© Public Domain / Вертолетоносец "Америка" во время учений в Тихом океане

Советских адмиралов куда больше беспокоили атомные подводные лодки вероятного противника. В 1960-е кораблестроители получили задание разработать крейсер-вертолетоносец для борьбы с субмаринами, способный самостоятельно обнаруживать, выслеживать и уничтожать их на большом удалении от своих баз.

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