Путин назвал решение WADA политизированным

Российский лидер отметил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а никак не коллективным. По словам Путина, решение WADA противоречит Олимпийской хартии.

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России политизированным и противоречащим Олимпийской хартии, заявив, что любое наказание должно быть индивидуальным, а никак не коллективным.

Исполком WADA в понедельник отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года. Допуск получат только "чистые" российские спортсмены, которые будут соревноваться в нейтральном статусе.

"Наказания не могут носить коллективного характера и распространяться на людей, которые к определенным нарушениям не имеют никакого отношения и все это понимают. Я думаю, что специалисты WADA это тоже понимают", - сказал глава государства на пресс-конференции в Париже по итогам саммита в "нормандском формате".

По его словам, решения о коллективных наказаниях свидетельствует о том, что в их основе лежит не забота о чистоте мирового спорта, а "соображения политического характера, ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения не имеющие".

Путин утверждает, что решение WADA в отношении России противоречит олимпийской хартии, а у Москвы есть все основания подать в суд.

"То, что лежит на поверхности и что я вижу сразу - нет претензий к российскому Олимпийскому национальному комитету, а если к нему нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом. Такова олимпийская хартия", - сказал Путин, добавив в то же время, что решение исполкома WADA необходимо проанализировать.

Российское антидопинговое агентство в течение 10 дней примет решение о том, согласно ли оно с санкциями. Решение WADA вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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