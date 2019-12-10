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Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян

Симоньян ответила на замечание конгрессмена США о законе "Об иностранных агентах"

© Sputnik / РИА Новости
В России
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20191210/28500012/simonyan-otvetila-na-zamechanie-kongressmena-ssha.html

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян напомнила недовольному российским законом конгрессмену про лишение RT аккредитации в США.

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление американского конгрессмена-демократа Тома Малиновски о том, что российский закон об иностранных агентах "не симметричен" американскому и что RT "свободно" работает в США.

"Американским конгрессменам не нравится наш закон об иноагентах. На самом деле, RT лишили аккредитации в конгрессе США в 2017 году — именно после того, как признали иноагентом", — написала Симоньян в своём Telegram-канале.
Генеральный директор Института системно-стратегического анализа РФ Андрей Фурсов
© CC BY 3.0 / DenTVinform / Андрей Фурсов
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Ранее Малиновски в интервью русскоязычной версии "Голоса Америки"* раскритиковал российский закон об иноагентах.

"Это не симметрично вообще. Russia Today свободно работает в США, они устанавливают свои камеры прямо здесь, в конгрессе, они свободно вещают в нашей стране. Американцы могут сколько угодно распространять их видео, что и происходит. Единственное требование было — зарегистрироваться, но никаких штрафов никто не накладывает на граждан США, работающих для Russia Today", — сказал он.

В 2017 году Минюст США внёс компанию T&R Productions LLC, которая обслуживает телеканал RT America, в список иностранных агентов.

Хотя американские власти обещали, что внесение в реестр не отразится на деятельности RT, телеканалу пришлось столкнуться с последствиями. Так, Галерея корреспондентов радио и ТВ конгресса США лишила его аккредитации, обосновав своё решение новым статусом RT.

В ответ на притеснение в Соединённых Штатах российских СМИ в России был принят закон о СМИ-иноагентах. 

* "Голос Америки" — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.

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