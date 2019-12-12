15:19 12 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.21
  • USD17.34
  • RUB0.27
  • RON4.02
  • UAH0.74
Поиск
Праздничный салют в честь Дня Победы

Начал работу официальный сайт 75-летия Победы

© Sputnik / Владимир Астапкович
В России
Получить короткую ссылку
35 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2852/18/28521803.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20191212/28521824/nachal-rabotu-oficialnyj-sajt-75-letiya-pobedy.html

На сайте разместят фотоархив, описание ключевых событий войны, опубликуют записи диктора Юрия Левитана.

КИШИНЕВ, 12 дек - Sputnik. Официальный сайт, посвященный празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, начал функционировать. Об этом сообщает пресс-служба президента России.

Впервые сайт Победы был запущен с 2005 года, его материал обновляется каждые пять лет.

"MAY9.RU будет регулярно пополняться актуальными новостями, историко-документальными материалами, информацией о старте новых акций", - говорится в сообщении.

 

В Шерпенах стартовала акция Дороги памяти к 75-летию Великой Победы
© Sputnik / Miroslav Rotari
У народа Молдовы и народа России общая память — Роман Романов
Как отметили в пресс-службе, сайт MAY9.RU будет информировать о памятных датах, праздничных торжествах, образовательных акциях, которые запланированы на 2020 год. 

Также там будут размещены архивные материалы: исторические сведения о ключевых событиях Великой Отечественной войны, фотоархив военных лет, знаменитые записи Советского информбюро, озвученные голосом Юрия Левитана.

Кроме того, пользователи смогут ознакомиться с крупнейшим собранным архивом парадов Победы прошедших лет.

Чем дальше уходит в прошлое Великая Отечественная, тем острее мы ощущаем непреходящую значимость победы в ней. И тем больше потребность рассказать об этой войне, осмыслить факты и события, свидетелями которых были наши ветераны.

Время неумолимо, и с каждым годом становится все меньше героев, подаривших нам мирное небо и освободивших страну от фашистских агрессоров. Уходят из жизни ветераны... Sputnik Молдова запустил специальный мультимедийный проект Молдова:75 лет свободы и мира. 

Именно для того, чтобы сохранить память об освободителях, и чтобы сохранить историю, факты для последующих поколений!

Молдова: 75 лет мира и свободы" - спецпроект Sputnik



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Что видят птицы, пролетая над землей: лучшие аэрофотоснимки 2019 года
Высокая награда посольства России – за что ее получил Алексей Петрович
Высокая награда посольства России: за что ее получил Алексей Петрович
В какие страны Молдова экспортирует вина
Топ стран-импортеров молдавского вина

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться