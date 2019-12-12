Начал работу официальный сайт 75-летия Победы

КИШИНЕВ, 12 дек - Sputnik. Официальный сайт, посвященный празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, начал функционировать. Об этом сообщает пресс-служба президента России.

Впервые сайт Победы был запущен с 2005 года, его материал обновляется каждые пять лет.

"MAY9.RU будет регулярно пополняться актуальными новостями, историко-документальными материалами, информацией о старте новых акций", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, сайт MAY9.RU будет информировать о памятных датах, праздничных торжествах, образовательных акциях, которые запланированы на 2020 год.

Также там будут размещены архивные материалы: исторические сведения о ключевых событиях Великой Отечественной войны, фотоархив военных лет, знаменитые записи Советского информбюро, озвученные голосом Юрия Левитана.

Кроме того, пользователи смогут ознакомиться с крупнейшим собранным архивом парадов Победы прошедших лет.

Чем дальше уходит в прошлое Великая Отечественная, тем острее мы ощущаем непреходящую значимость победы в ней. И тем больше потребность рассказать об этой войне, осмыслить факты и события, свидетелями которых были наши ветераны.

Время неумолимо, и с каждым годом становится все меньше героев, подаривших нам мирное небо и освободивших страну от фашистских агрессоров. Уходят из жизни ветераны... Sputnik Молдова запустил специальный мультимедийный проект Молдова:75 лет свободы и мира.

Именно для того, чтобы сохранить память об освободителях, и чтобы сохранить историю, факты для последующих поколений!